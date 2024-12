CERVETERI - Via le discariche abusive dalla Doganale e dalla Settevene Palo Nuova. Già nei mesi scorsi il primo cittadino etrusco aveva annunciato un accordo con Città Metropolitana. E ora, finalmente, si dovrebbe passare ai fatti. Sottoscritta la convenzione tra i due Enti per la bonifica delle discariche nelle aree di proprietà di Città Metropolitana: sulla Doganale, sulla Settevene Palo Nuova e anche su via di San Paolo. «Lo stato di quella strada, deturpata dagli abbandoni incontrollati di rifiuti per mano di deliquenti, solo così si possono definire coloro che senza nessuno scrupolo sfregiano il nostro territorio con conseguenze pesanti sul nostro ambiente e sul nostro paesaggio, sarà presto ripristinato - ha commentato il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti - Un impegno preciso, che mi sono presa con tanti cittadini, quello di risolvere questa situazione critica che ha richiesto molteplici incontri in città metropolitana e che ora ha trovato una procedura certa per la sua risoluzione. Grazie alla collaborazione fra la Città Metropolitana e il Comune di Cerveteri è stato predisposto un protocollo che individua le attività per ciascuno dei 2 Enti: bonificare, trasportare e smaltire i rifiuti abbandonati. Inutile ricordare che i costi di queste attività ricadranno comunque e sempre su tutti noi cittadini, ed è per questo che bonificare è importantissimo ma è solo un primo passo. Bisogna individuare i responsabili e punirli severamente perché questo non accada più. Proprio per questo stiamo valutando con la Città Metropolitana l'opportunità di posizionare fototrappole di controllo anche su questa strada. Un ringraziamento va i dipendenti di Città Metropolitana e del nostro ufficio Ambiente per il lavoro svolto, la mia gratitudine al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione e al vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna per il contribuo dato nella risoluzione di questa vicenda. La nostra città merita di essere rispettata e amata sempre e noi siamo al lavoro ogni giorno per renderla un luogo migliore».

