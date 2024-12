CIVITAVECCHIA – Cosa sta accadendo al parcheggio del Bricchetto? In molti se lo sono chiesto in questi giorni, a giudicare dai rumori molesti provenienti dalla zona adibita a parcheggio.

Un frastuono che si ripete più volte nell’arco della giornata, al quale in molti (tra automobilisti che abitualmente stazionano in quella zona e residenti) hanno fatto caso. Un rumore assordante che più volte nell’arco della giornata è possibile sentire, come se qualcuno depositasse della roba sulla sede stradale.

Alcuni cittadini hanno voluto vederci chiaro e hanno segnalato il problema al vicesindaco Manuel Magliani, che senza pensarci due volte ha attivato la Polizia locale.

Gli agenti del comando di via Braccianese Claudia nel primo pomeriggio di ieri hanno raggiunto il parcheggio del Bricchetto, notando la presenza di una grande discarica fatta di calcinacci e materiali inerti, provenienti da un cantiere edile.

Gli agenti del dottor Ivano Berti hanno eseguito le prime verifiche: una volta giunti sul posto sono riusciti, anche grazie al supporto di alcuni testimoni, a risalire all’identità di coloro che hanno collocato una vera e propria discarica abusiva in un’area non autorizzata. Le conseguenze per gli autori saranno di natura penale.