CIVITAVECCHIA – Arriva dall’associazione Civitavecchia 2000 – con il presidente Alessandro Scotto che ha inviato una lettera al sindaco Tedesco e al vicesindaco Magliani – la segnalazione per lo stato di degrado della zona periferica che porta a Torrevaldaliga sud, in corrispondenza del ponte della ferrovia.

«La zona – spiega Scotto – è presa di mira da cittadini incivili che quotidianamente abbandonano i propri rifiuti. Benché si attenda l’imminente ripristino o la creazione di un circuito di telecamere per gestire questo fenomeno ormai quotidiano dell’abbandono illegale dei rifiuti in zone non adibite alla loro raccolta, vogliamo comunque richiamare nuovamente la pubblica amministrazione a gestire una situazione ormai allo stremo».