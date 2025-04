CERVETERI – Ha fatto tappa al centro sportivo Rim di via Graziosi il campionato nazionale di Serie A2 di sitting volley, disciplina inclusiva della pallavolo. Un quadrangolare che ha visto scendere in campo due formazioni romane, Sportacademy 360 e Fenice Pallavolo, una squadra campana, l’Elisa Volley Pomigliano e la Pallavolo Bacci Campi Bisenzio, compagine toscana.

Nel corso della mattinata, l’assessore allo Sport del comune etrusco, Manuele Parroccini, ha portato i saluti dell’amministrazione e si è complimentato con le società promotrici di un’iniziativa che ha portato tanti sorrisi, oltre che divertimento. «Siamo molto contenti – spiega l’assessore e capitano della C di pallacanestro della Dcl Edilizia Bkl Ladispoli - che la nostra città possa ospitare questo tipo di manifestazioni. È importante pensare allo sport anche come un mezzo d’inclusione sociale ed eventi di caratura nazionale sono il modo migliore per avvicinare tutti quanti alla pratica di discipline come il sitting volley che, nel campionato italiano, permette a normodotati e disabili di scendere in campo insieme. Ringrazio il promotore della tappa, il coach Giuseppe Martino e la presidenza del centro sportivo Rim che ha messo a disposizione la propria struttura. Siamo pronti a lavorare con i referenti di discipline inclusive e paralimpiche per poter organizzare nuove giornate di sport come questa».

