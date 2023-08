LADISPOLI – Disavventura per un cittadino caduto su un marciapiede con la sua carrozzina elettrica. Un marciapiede senza rampe per disabili come denunciato dai residenti che hanno fornito assistenza all’uomo crollato in mezzo alla strada. «L’aspetto vergognoso di questa storia – scrive pubblicamente Cristina – è che questa persona è caduta alle 13 e i soccorsi del 118 sono arrivati dopo oltre mezz’ora. Un passante è intervenuto reggendo in mano un ombrellone per fargli ombra». Fortunatamente l’ambulanza è poi arrivata trasportando il disabile in ospedale. Ma sono tanti i commenti degli abitanti che protestano contro lo stato di abbandono di strade e marciapiedi, ricoperti negli ultimi tempi dalla giungla. «Io non posso accompagnare mia madre con la carrozzina per gli scivoli sono quasi tutti sconnessi e spesso le auto sono parcheggiate davanti», è la presa di posizione della signora Stefania.

