SANTA MARINELLA – Nella splendida cornice della biblioteca comunale, per i festeggiamenti relativi alla giornata internazionale dei diritti della donna, la Consulta delle donne di Santa Marinella e Santa Severa, ha organizzato un incontro conviviale molto partecipato per parlare di diritti, confrontarsi sulle prossime attività e raccogliere nuove proposte.

È stata l'occasione per far conoscere la consulta e raccogliere nuove adesioni. “Il nostro deve essere un cammino collettivo – dice la presidente della consulta Paola Fratarcangeli - un filo che lega generazioni di donne che hanno lottato, che lottano e che lotteranno per un futuro di uguaglianza e libertà. Siamo parte di una storia che non si esaurisce, ma si rigenera attraverso il nostro impegno quotidiano, nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, nelle case, ovunque serva presidiare diritti e dignità”.

Erano presenti, il sindaco Pietro Tidei e la consigliera regionale Eleonora Mattia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA