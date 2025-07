TARQUINIA - “Maria, Stella del mare” è il tema della processione sul mare proposta dalle Diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia per il 12 luglio 2025.

Un’imbarcazione con a bordo un’immagine mariana accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza e da alcuni collaboratori partirà in mattinata da Fiumicino viaggiando lungo il litorale settentrionale del Lazio per arrivare nel pomeriggio a Montalto di Castro.

La navigazione costiera coprirà oltre 120 chilometri di costa, con tappe tra stabilimenti e spiagge libere presenti nei comuni di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia.

Ad ogni sosta del natante, che rimarrà a largo, saranno presenti sulla spiaggia dei gruppi parrocchiali che animeranno i villeggianti alla stazione della processione.

Grazie a un sistema di altoparlanti, il vescovo potrà interagire con le persone presenti sulla battigia per una breve preghiera. La liturgia prevede la lettura del brano del Vangelo della pesca miracolosa, ci saranno poi delle intenzioni di preghiera per i marittimi, per i turisti e per la custodia del creato, ogni momento si concluderà con la lettura di una preghiera di San Giovanni Paolo II.

Sono i due servizi di apostolato del mare, diretti da don Eduardo Juarez per Porto-Santa Rufina e Fabrizio Giannini per Civitavecchia-Tarquinia, ad aver organizzato l’iniziativa grazie alla collaborazione della Capitaneria di porto.

Dopo il positivo riscontro dello scorso anno, le diocesi propongono questa seconda edizione del pellegrinaggio marino che nasce come una proposta di evangelizzazione, per portare la parola di Dio tra i turisti e come segno di vicinanza attraverso la preghiera a tutti i lavoratori del settore marittimo. L’apostolato del mare è infatti un ambito della pastorale diocesana che si occupa di accompagnare la spiritualità delle donne e degli uomini che a vario titolo operano nel mare.

«Durante i mesi estivi - spiega Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia - il nostro mare e le nostre terre accolgono migliaia di persone in cerca del riposo del corpo e dell’anima. Sono poi in molti ad offrire con il loro lavoro quotidiano la permanenza dei villeggianti: attività della pesca, forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza, strutture ricettive, personale crocieristico, operatori portuali. Attraverso i servizi di apostolato del mare e la pastorale delle parrocchie rivierasche, le nostre diocesi si impegnano ad offrire momenti di spiritualità per accompagnare il tempo del riposo estivo e le attività lavorative. Ma, anche spazi di confronto, in particolare, con gli operatori marittimi per condividere stanchezze quotidiane e fatiche, così da accendere un faro su un settore che vive difficoltà economiche oltre che esistenziali. Nell’anno del Giubileo della speranza, la processione sul mare con la missione in spiaggia vuole essere una carezza per tutti, villeggianti e lavoratori, perché trovino in Maria la preziosa Stella che mostra la destinazione a cui tutti siamo chiamati, la gioia del Vangelo di Gesù».

Elenco delle soste con gli orari indicativi

Fiumicino

Banchina antistante la Capitaneria di Porto

Imbarco – 9.30

Cerimonia – 9.30-10.00

Partenza – 10.00

Fregene – Fiumicino

Stabilimento Ondanomala Suite Club – ore 10.30

Marina di San Nicola – Ladispoli:

Stabilimento balneare Luciano – ore 11.10

Marina di Cerveteri – Cerveteri

Associazione Nautica di Campo di Mare – ore 11.45

Santa Severa – Santa Marinella

Associazione Velica e Motonautica Santa Severa – ore 12.30

Sant’Agostino – Tarquinia/Civitavecchia

Spiaggia libera, tra stabilimento balneare Le Dune e foce del fiume Mignone – ore 15.10

Tarquinia

Spiaggia Camping Village Tuscia Tirrenica – ore 15.45

Montalto di Castro

Spiaggia libera, tra stabilimento Cambusiero e Ristorante Maremma – ore 16.40

