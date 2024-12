TARQUINIA - E’ iniziata lunedì e si protrarrà fino a sabato 15 la distribuzione dei mastelli e dei calendari per la raccolta differenziata porta a porta nella zona 3. Il servizio, come è noto, partirà a partire dal 1° luglio.

L’azienda che ha in gestione l’appalto, la Riecam scral, ricorda alla cittadinanza che chi è già in possesso di bidoni e mastelli dovrà riconsegnarli poiché verranno sostituiti con quelli nuovi.

TUTTE LE VIE DELLA ZONA 3 La zona 3 riguarda le seguenti strade: str. Bagni S. Agostino; Sp 4C; località Sant'Agostino; via Litoranea Sud; strada provinciale 45; strada Sacromonte-Farnesiana; strada Pian d’ Organo; località Pian d’Organi; loc. Pianbovaro; Lungofiume Mignone; località Pantano di sopra; via Pantano di sotto; località Mignone; strada Vicinale della Melledra Farnesiana; località Pantano sotto; località Cencelle; via Danilo de Paolis; strada Nuova del Melledra; località Farnesiana; località Poggio Nebbia; via Farnesiana; strada Camposicuro; località Montericcio; via del Marano; strada provinciale 97; strada Trocche di Casalta; Sp Valle del Mignone snc; SP 97; località Olivastro; località Cunicchio; Monte Romano; località Santa Maria; località Turchina; via Aurelia bis; località Fontanaccia; località Pisciarello; SS 1; località Taccone; strada Poggio Gallinaro Impiccato.

DOVE RITIRARE E QUANDO I mastelli e i calendari potranno essere ritirati presso la Riecam, in via Francesco De Cesaris 11, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per chi non avesse la possibilità di ritirare i mastelli nelle giornate indicate, è possibile chiamare il numero verde 800066746, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 e il sabato dalle 8,30 alle alle 13, per effettuare una nuova prenotazione. La Riecam Scarl inoltre fa sapere che è possibile scaricare la delega per ritirare i mastelli per conto di un familiare o conoscente

