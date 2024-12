NEPI - E’ soddisfatto il sindaco Franco Vita dei risultati relativi alla raccolta differenziata. «Mi è stata comunicata la percentuale relativa al mese di gennaio. È stata pari all'86,2 %, un traguardo importante, conseguenza dell'impegno dei nepesini, del delegato all'Ambiente De Fazio e degli operatori della Tekneko - osserva Vita -. Il dato conferma il nostro Comune al primo posto per quantità di frazione differenziata conferita nel Viterbese, e secondo nel Lazio». Il primo cittadino spiega inoltre che «è stato definito l'accordo con la Tekneko per l'utilizzo, presso l’isola ecologica, del macchinario finanziato dalla Regione Lazio per trasformare solo una parte della frazione organica del rifiuto in compost. In tal modo si cercherà di ridurre il costo per lo smaltimento in discarica di quella parte della frazione organica del rifiuto che verrà trasformata nell’isola ecologica. Non è possibile trasformare tutta la frazione organica, perché la capacità del macchinario ne consente solo una parte modesta rispetto al totale. Parimenti è stato predisposto il regolamento comunale per l'utilizzo della macchina mangiaplastica, posizionata in prossimità del poliambulatorio, con premi a coloro che conferiranno determinate quantità di plastica. A tale scopo comunicheremo notizie più precise nei prossimi giorni», assicura il sindaco.