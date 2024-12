La ditta Fiorillo si è messa al lavoro per realizzare Dies Natalis, la nuova macchina di Santa Rosa che debutterà il prossimo 3 settembre. Il “campanile” è abbastanza articolato ma il gruppo è certo di farcela in tempi relativamente celeri. Contemporaneamente si è messo al “lavoro” anche il sodalizio dei facchini che ha stilato il calendario degli appuntamenti in vista del trasporto. Domenica sera, infatti, presso la chiesa della Pace, si è tenuta l’assemblea generale del Sodalizio. Luigi Aspromonte, presidente dell’assemblea ha aperto i lavori passando la parola al presidente Massimo Mecarini.

A seguire gli interventi dell’ideatore di “Dies Natalis” Raffaele Ascenzi, del costruttore Vincenzo Fiorillo, di Sandro Pappalardo per l’Enit, di Sandro Rossi e del consigliere Marco Ciorba. Dopo aver approvato il bilancio, è stato stilato il calendario: il 20,21 e 22 giugno si terranno le prove di portata nell'ex chiesa della Pace ; il 30 giugno il Sodalizio parteciperà alla festa dei Gigli di Nola, che come Santa Rosa fa parte della Rete delle Grandi macchine a spalla, a fine agosto, dal 27 al 30, si terranno le tradizionali cene dei facchini in piazza. Ma la novità di quest’anno è data dall’appuntamento del 7 luglio quando i facchini si cimenteranno con la prova del traliccio.

Una prova per testare i movimenti della nuova macchina di Santa Rosa lungo il Corso, che è la parte più stretta del percorso. Si svolgerà da piazza del Plebiscito a quella del Teatro.

