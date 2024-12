FIUMICINO - Un dibattito sui temi della democrazia e della libertà individuale nell’impegno civile che ha visto dialogare Monsignor Mario Toso con Monsignor Gianrico Ruzza, e il sindaco Mario Baccini.

La formazione dell’individuo nell’educazione alla democrazia come strumento per la libertà dell’individuo è il messaggio che Sua Eccellenza Monsignor Mario Toso, arcivescovo di Faenza-Modigliana, ha voluto sottolineare, durante la presentazione del volume “Chiesa e Democrazia”, nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino. Toso ha sottolineato l’urgenza dell’educazione alla libertà, che sia però incentrata sul rispetto dell’altro. Ogni persona è singolarità ma è anche apertura al vero, al bene, a Dio, alla solidarietà: «la libertà è anche impegno da parte di ciascuno di liberare gli altri dalle catene”. Per l’autore «È importante che lo stato sociale che deve consentire diritti individuali e sociali” progredisca nella crescita di una “democrazia deliberativa non solo partecipativa, nella quale i cittadini concorrano alla realizzazione di servizi».

«È una conquista dei secoli scorsi il convincimento che la promozione della persona umana è inscindibile dallo sviluppo della democrazia, intesa soprattutto come incessante costruzione di senso e di forma di vita sociale e politica mediante il concorso di tutti», scrive Toso nel volume, una suggestione che il vescovo Ruzza ha enfatizzato sostenendo la necessità di guardare alla formazione partendo dal territorio ove non esistono più quei “corpi intermedi sindacati, partiti) che sostenevano l’individuo nella crescita e nel confronto con la società. Oggi – ha sottolineato Ruzza – assistiamo a fenomeni come l’Hikikomori di giovani che si estraniano, vittime di quelle che sono state riconosciute vere e proprie patologie mentali, questo per una carenza di formazione, di accoglienza. E’ importante che si riparta dai giovani, dalle diocesi, da tutte le categorie sociali che hanno necessità di ricompattarsi su valori.

La nostra esperienza è proprio quella di riunire e fare appello a coloro che vogliono e devono impegnarsi per rispondere a questa esigenza di democrazia portando avanti una scuola di formazione che come primo atto ha interpellato il mondo politico del territorio, facendo appello alla responsabilità degli amministratori». A fare eco agli appelli dei vescovi il Sindaco Mario Baccini che ha ribadito l’importanza di “passare da una responsabilità individuale per sostenere la responsabilità collettiva facendosi carico di essere, come amministratori del territorio che ancora hanno un dialogo diretto con i cittadini e con le esigenze reali, l’ultimo baluardo da cui ricominciare ad educare alla politica, alla partecipazione democratica testimoniando con i fatti la realtà della dottrina sociale della Chiesa che pensa al bene comune, che agisce per la collettività».