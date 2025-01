SANTA MARINELLA – Il sindaco Tidei elogia tutti i ragazzi che hanno partecipato alla prima riunione del consiglio comunale giovani e si auspica che questo organo esecutivo possa essere da stimolo ai consiglieri comunali eletti presenti nell’assise pubblica. «Con grande piacere e anche commozione – dice il sindaco - diamo il benvenuto ai ragazzi che oggi fanno parte del primo consiglio comunale dei giovani, i quali hanno adesso l'importante opportunità di offrire il proprio contributo nella vita amministrativa della città. Colgo l'occasione di invitare tutti i giovani ad avvicinarsi alle istituzioni in quanto rappresentate il nostro futuro e proprio con voi potrà nascere la futura classe amministrativa. Energia, entusiasmo ed impegno saranno necessarie per far sì che questa iniziativa diventi una realtà sempre più importante. Come amministrazione, metteremo a disposizione dei giovani, gli spazi della nostra casa comunale e tutto il supporto necessario. Auguro un buon lavoro ai neo consiglieri, alla presidente Chiara Pinzi e al vice Cristiano Mura».