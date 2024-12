TOLFA - La consigliera comunale di opposizione del comune di Tolfa e segretaria del Pd di Tolfa, Sharon Carminelli elogia l'interessante e costruttiva assemblea che si è tenuta ad Allumiere nei giorni scorsi. "Ho partecipato ad un'iniziativa molto sentita organizzata dal circolo PD di Allumiere che ringrazio per avermi invitata. È dai nostri territori che deve ripartire il dialogo con la società civile e con le persone per costruire insieme un'alternativa di centro sinistra, che dia risposte concrete alle istanze dei nostri territori. Nel costruire abbiamo l'obbligo di porci come visione quella di non lasciare indietro nessuno. Come segretaria del Partito Democratico Santa Marinella-Santa Severa ho portato i saluti del circolo e con convinzione ho sottolineato l'importanza di questo progetto del Coordinamento PD Litorale Roma-Nord.

Presenti, la senatrice Cecilia D'Elia, la consigliera regionale Michela Califano, Marco Pacciotti dirigente PD, Antonio Rosati, l'assessore Patrizio Scilipoti, segretari di circolo e amministratori dei territori".

