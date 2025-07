S. MARINELLA – La consigliera di minoranza Clelia Di Liello spiega perché ha votato no al finanziamento per la realizzazione del museo marconiano. “L’attenzione al museo marconiano da parte della nostra parte politica – spiega la rappresentante di Coalizione futuro - risale a più di un anno fa, quando siamo venuti a conoscenza di una delibera di giunta in cui si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica di valorizzazione del compendio di Torre Chiaruccia per la trasformazione della stazione meteo in un nuovo museo. Il piano dei costi ci ha particolarmente sbalordito perché ammontava a circa sette milioni di euro accompagnato da una domanda alla Cassa Deposito e Prestiti pari a 6.5 milioni di euro. Un progetto irregolare visto che l’incarico conferito all’architetto Filippo Marchetti per la sua realizzazione veniva conferito con sole 24 ore di anticipo alla presentazione dello stesso. A tali condizioni non si può parlare né di trasparenza né di visione turistico-culturale. Il progetto semplicemente non c’è. Tanto è vero che solo dopo l’approvazione della delibera in consiglio, sono state proposte sui social ipotesi come l’esempio del Faro di San Cataldo, un piano articolato e ben strutturato della Regione Puglia che intende valorizzare fari e torri locali o il progetto Ecchinova della Regione Lazio e dell’Università di Torvergata. La delibera è stata portata in consiglio come richiesta di un mutuo di 700mila euro dal funzionario finanziario che nulla sapeva dello stesso progetto. Come spesso capita in questa amministrazione i numeri vengono portati avanti rispetto al merito delle questioni. Ci auguriamo che per quel sito, una volta acquisito dal Comune, si immagini un uso partecipato che abbia al centro il benessere dei cittadini, per esempio un grande parco alberato a disposizione di tutti, una grande centro congressi, un luogo di accoglienza per i giovani che a tutt’oggi non hanno un posto pubblico dove suonare, conoscersi, dialogare e perché no, anche una sala dedicata a Guglielmo Marconi”.

