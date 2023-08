ALLUMIERE - Sciocco atto vandalico ad Allumiere: deturpato con una scritta uno dei simboli del paese e della Contrada Burò, ossia l'archetto che unisce la piazzetta del Burò con via Klitche. Questo atto ha infastidito tutti gli amanti del paese, ma soprattutto i contradaioli bianconeri, anche perché l'ultima volta che il Burò ha vinto il Palio alcuni contradaioli hanno fatto dei bellissimi dipinti dopo apposita richiesta di permesso all'amministrazione comunale. "L'archetto è il simbolo della nostra Contrada: lì c'è scritta la storia - spiega uno delle contradaiole bianconeri che realizzò il bellissimo murale - ci sono le origini e le tradizioni alle quali, noi gente di Contrada, siamo legati; è il nostro simbolo, la nostra storia: non è un semplice muro dove scrivere". In molti, poi, colgono l'occasione per ricordare che: "Anche sul muro del Cral è stata fatta una scritta rossa e ovunque si possono vedere atti vandalici. Per non parlare poi di que che accade al Risananento, lungo la strade delle vecchie stalle e in altri siti di Allumiere".

