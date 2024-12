LADISPOLI - Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. A finire di guai un 20enne del posto. Il giovane è stato infatti finito in manette a opera degli agenti del commissariato di via Vilnius. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 340 euro frutto probabilmente dello spaccio. Da una perquisizione nella sua abitazione, a Cerveteri, inoltre, sono stati ritrovati materiale per il confezionamento e circa 103 grammi di hashish nascosti in un motorino, di sua proprietà, all'interno del garage di casa. Il 20enne è ora ai domiciliari in attesa della direttissima che si svolgerà oggi al tribunale di Civitavecchia, ©RIPRODUZIONE RISERVATA