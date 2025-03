È stato trasferito nel carcere di Rieti dopo essere stato picchiato nella casa circondariale di Mammagialla.

Diego Mazzarini, culturista di 52 anni, originario di Civitavecchia, lo scorso 15 febbraio sarebbe stato aggredito in cella da alcuni detenuti.

A denunciare il fatto giovedì scorso ai carabinieri di Viterbo è stata la moglie.

Mazzarini era stato arrestato lo scorso 27 novembre per scontare un residuo di pena di 14 mesi ed era stato rinchiuso a Civitavecchia. Successivamente era stato trasferito a Nicandro Izzo di Viterbo dove è stato detenuto negli ultimi due mesi.

Lo scorso 15 febbraio è stato vittima di una violenta aggressione da parte di alcuni detenuti che lo avrebbero colpito con delle spranghe. Gli agenti della polizia penitenziaria, secondo quanto riferisce la moglie, sarebbero intervenuti solo una volta terminato il pestaggio e lo avrebbero condotto in isolamento dove avrebbe accusato un malore. Da qui il ricovero in piena notte all’ospedale Santa Rosa.

L’uomo ha riportato fratture alla mandibola e al mascellare, ferite lacero-contuse, tumefazioni estese e sintomi neurologici. Il 18 febbraio è stato sottoposto a un intervento chirurgico maxillo-facciale.

Dimesso e riportato in carcere il 10 marzo, ha subito un secondo pestaggio il 18 marzo, riportando nuove ferite alla testa.

Del caso si è occupato il garante dei detenuti Salvatore Anastasia a cui si sono rivolti i familiari. Secondo quanto si apprende Mazzarini è stato trasferito nel carcere di Rieti.