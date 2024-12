Luca Potestio, classe 1995 e nato a Viterbo, è stato insignito del Best Researcher Award dall’European Academy of Dermatology and Venereology, un premio assegnato a un solo ricercatore in tutta Europa ogni anno.

Originario di Tuscania, dove ha frequentato le scuole, e dottorando di ricerca all'università Federico II di Napoli, dopo essersi laureato in medicina al campus biomedico di Roma, Potestio ha conquistato l’importante titolo riservato ai giovani medici che si distinguono per il loro eccezionale contributo scientifico nel campo della dermatologia. Il premio viene conferito annualmente a un solo ricercatore in tutta Europa, selezionato sulla base di un curriculum d'eccellenza.

«“Mi congratulo con il dottor Luca Potestio per il successo ottenuto - ha commentato Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo - Migliorare e proteggere la salute dei cittadini è una priorità assoluta e, pertanto, le giovani menti brillanti dei ricercatori sono un motivo di orgoglio per tutti noi. Attraverso il loro talento e impegno trovano nuovi modi per mantenere le persone in salute, prevenire le malattie, sviluppare diagnosi migliori e terapie più efficaci. Nuove conoscenze e innovazione aiutano a progredire più rapidamente verso un futuro prospero per i pazienti, le famiglie e le società in generale».

Per l’onorevole Francesco Battistoni (FI) «È una bellissima notizia che inorgoglisce l’Italia e la Tuscia quella che ha visto eccellere il nostro Luca Potestio come miglior ricercatore d'Europa in dermatologia al Best Researcher Ricercator. Questo riconoscimento - aggiunge - certifica ancora una volta l’Italia come una delle Nazioni ricca di talenti e di grandissime professionalità riconosciute nel mondo e che si affermano nei consessi internazionali. Come cittadino delle Tuscia e come rappresentante delle Istituzioni -conclude Battistoni -sono davvero fiero di poter rivolgere i miei complimenti a Luca e alla sua famiglia per questo premio».