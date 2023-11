CERVETERI – Grande successo a Roma per la presentazione del nuovo libro di Daniela Alibrandi, scrittrice cerveterana, dal titolo “Delitti sommersi” della Morellini Editore. Una presentazione particolare in una cornice adatta alle misteriose ambientazioni scelte appunto per il thriller. L'evento ha preso luogo presso l’Antiquarium delle Case Romane del Celio, location al Clivo di Scauro, al di sotto della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo ed è uno dei luoghi sotterranei dove l’autrice ha ambientato la trama, carica di suspense e colpi di scena. A pochi passi dal sito si apre anche il sistema dei laghi sotterranei dove, tra grotte e acque trasparenti e purissime, si muove un inquietante serial killer. L’incontro è stato impreziosito dall’intervento del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio, da quello della nota giornalista Rossana Livolsi e dalla recitazione dell’attore e regista Agostino De Angelis. Presentezione di Giorgia Gioacchini con moderatore Maria Rosaria Milana.

