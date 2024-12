TOLFA - Una Giornata di Degustazioni per il Progetto “Mujeres en Peligro”.

Lo chef Antonio Morra "DaBuzzico", in collaborazione con l'azienda agricola La Cardellina, sta preparando una giornata speciale per la solidarietà. Per il terzo anno consecutivo si terrà, infatti, domenica 30 giugno, presso l'azienda agricola La Cardellina, un evento di degustazioni di prodotti tipici locali e, cosa fondamentale, parte dell'incasso sarà devoluto al progetto “Mujeres en Peligro”.

Da rilevare che il progetto “Mujeres en Peligro” è un’iniziativa che sostiene le donne in pericolo a Santo Domingo de los Tsáchilas, in Ecuador. La casa rifugio, guidata dal missionario Padre Sereno Cozza e dalla congregazione Giuseppina, offre un luogo sicuro per le donne che affrontano violenza domestica, abusi e minacce.

L’idea di contribuire al progetto è nata dallo chef Antonio Morra, che ha vissuto in Sud America ed in Ecuador. Grazie al filo diretto tra Antonio e padre Sereno è possibile vedere i risultati concreti ottenuti attraverso video e foto dei lavori effettuati. Questa "Giornata di Solidarietà" si terrà domenica 30 giugno, presso L’Azienda Agricola Biologica La Cardellina, si terrà il pranzo di solidarietà. Parteciperanno persone provenienti anche da fuori regione, unite dalla volontà di fare la differenza per le donne in pericolo e per contribuire ad aiutare chi ha bisogno del nostro sostegno. La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni, potete contattare il numero 3274094593. "Unisciti a noi - spiegano dall'azienda agricola La Cardellina e lo chef Antonio Morra (Buzzico) ideatore dell'iniziativa - per sostenere il progetto “Mujeres en Peligro” e contribuire a rendere il mondo un luogo più sicuro per tutte le donne".

