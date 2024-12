TARQUINIA - Degrado nel parcheggio di via Sacconi.

La denuncia arriva da “Voci libere per Tarquinia» che stigmatizza il fatto, parlando di pessima figura del Comune con i turisti giunti in città per il DiVino etrusco.

«Da ieri continuano ad arrivarci diverse segnalazioni relative allo stato di degrado in cui versa il parcheggio di via Sacconi - dicono da Voci libere per Tarquinia - scelto dall’amministrazione comunale per ospitare le auto dei visitatori che giungeranno in città per il Divino Etrusco.

Come evidente dalle tante foto scattate da cittadini e turisti, il parcheggio è letteralmente infestato da erbacce e rovi. Una pessima figura da parte del Comune agli occhi delle tante persone che accorreranno a Tarquinia nei weekend di festa».

«Ci saremmo aspettati da parte dell’amministrazione Sposetti, una maggiore attenzione verso il decoro di quell’area - dicono “Voci libere” - in questi giorni diventata il primo biglietto da visita del paese per chi proviene da fuori. Invece dobbiamo constatare il totale menefreghismo del sindaco e della sua maggioranza, che non si sono neanche preoccupati di far sfalciare le erbacce. E pensare che il Divino Etrusco, da ormai molti anni, è uno degli eventi di punta di Tarquinia».

