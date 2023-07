CIVITAVECCHIA – Ancora degrado. E questa volta in pieno centro storico, dove tra l’altro passano spesso anche i turisti che da corso Marconi si recano nelle piazzette nel cuore della città, per visitare angoli e chiese. Peccato che, attraversando il centro, si trovino a vedere anche sporcizia, degrado e scarso decoro. Stavolta le segnalazioni, e non solo le prime che arrivano dalla zona, giungono da via Trieste e da Sottoportici del Consolato.

«La situazione è al limite - hanno tuonato i residenti della zona - soprattutto nel vicoletto tra via Trieste ed i portici la sporcizia regna sovrana. Abbiamo erbacce che ormai sono ricettacolo di rifiuti e covo di zanzare, vespe e soprattutto topi che vediamo purtroppo scorrazzare sotto casa. Spesso rinunciamo anche a scendere per evitare spiacevoli incontri e per non essere letteralmente mangiati dalle zanzare. Abbiamo chiesto un intervento a Csp, per ripristinare il decoro. Speriamo che qualcuno ci ascolti».

