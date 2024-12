LADISPOLI – Genitori in rivolta per le condizioni di alcune classi e dei bagni dell’istituto scolastico di via Fratelli Bandiera alle prese con ruggine e infiltrazioni. Alcune mamme hanno deciso di pubblicare le foto relative allo stato di un edificio che non godrebbe proprio di ottima salute. Recentemente era esplosa la polemica delle famiglia per la scelta del comune di Ladispoli di trasferire improvvisamente tutte le sezioni del plesso di Giovanni Paolo II° alla Rosario Livatino. Il motivo di tale decisione è per permettere l’ampliamento dei locali della confinante biblioteca comunale Peppino Impastato. Sul caso era anche intervenuto il movimento civico Ladispoli Attiva che aveva chiesto anche un dietrofront da parte della maggioranza che però ha cestinato questo invito. La sensazione è che possano esserci delle proteste in prossimità dell’apertura scolastica a settembre.

