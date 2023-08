CERVETERI - Prosegue senza sosta l'attività del comitato cittadini Cerenova e Campo di Mare per arginare i disagi procurati dalla malagestione della frazione. Dopo il sit in del mese scorso a Cerenova, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, prosegue la raccolta firme per portare all'attenzione dell'amministrazione comunale i disagi dei residenti e dei villeggianti: carenza d'acqua, emergenza rifiuti, atti vandalici da parte di giovani e meno giovani, musica ad alto volume, parcheggi a pagamento a Campo di Mare ... «Tra i tanti argomenti che animano la nostra comunità non possiamo dimenticare lo squallore di marciapiedi nascosti dalle infestanti o ridotti a immondezzai o, in alcuni tratti, la loro totale assenza, che costringe i cittadini a pericolosi tragitti a margine delle carreggiate, troppo spesso trasformate, negli orari notturni, in veri e propri circuiti da gara per auto e moto lanciate ad alta velocità», spiegano dal comitato riferendosi, in particolar modo «al lungomare dei Navigatori Etruschi e limitrofe». «Non sarebbe male se il Comune, piuttosto che fare cassa attraverso l'improbabile parcometro in parcheggi senza servizi improvvisati a ridosso delle spiagge, "alzasse" qualche monetina elevando sanzioni con l'ausilio di autovelox installati nei punti critici. Sarebbe uno dei tanti modi - proseguono - per dare valore al principio che a ogni tassa dovrebbe corrispondere un servizio». E dal comitato annunciano che si proseguirà ancora con la raccolta firme (sono già circa 500 le persone che hanno aderito all'iniziativa). Si procederà ogni domenica di agosto dalle 10 alle 12 sul lungomare dei Navigatori Etruschi, al Bar Tirreno e al Bar Garden Fruit (zona mercato). Si potrà firmare anche (nei giorni di apertura) presso diversi esercizi commerciali del territorio: Garden Fruit, Rosati 2.0, Infotel, Pura Vida, lavanderia "Marco", Chicca di cioccolata, Willy Rock Caffè, Caf Mattoni e Ristorante da "Bibbo".

