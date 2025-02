LADISPOLI – Gli incivili tornano indisturbati ad abbandonare i rifiuti (è il caso della frazione agricola di Olmetto Monteroni) mentre palazzo Falcone lancia la campagna di sensibilizzazione contro il degrado nelle strade. Intanto l’Sos lo lanciano i residenti in campagna stanchi di una situazione di abbandono. Sacchi dell’immondizia, calcinacci ma anche suppellettili. I cittadini hanno chiesto il posizionamento di fototrappole per cercare di individuare chi non ha rispetto dell’ambiente circostante.

L’APPELLO E proprio in queste ore l’amministrazione comunale si è fatta sentire. «Con l'impegno di tutti – sono le parole dell’assessore ad Igiene e ambiente, Marco Pierini - possiamo lavorare insieme per rendere la città più bella e accogliente». Un’idea comunicativa in collaborazione con la ditta Tekneko, dedicata a combattere l'abbandono dei rifiuti e a incoraggiare i cittadini nel diventare protagonisti di un luogo più sano e curato. «Vogliamo che la popolazione si renda conto – aggiunge Pierini – dell’impatto negativo che anche un singolo comportamento scorretto può avere sull'ambiente e sulla qualità della vita urbana. Ogni piccolo gesto, come l'abbandono dei rifiuti o dei bisogni degli animali, può accumularsi e generare danni evidenti al nostro territorio. Al contempo, è fondamentale sottolineare l'importanza del riciclo e della gestione corretta della raccolta differenziata. Prendersi cura della propria città non è solo una responsabilità del Comune, ma un dovere che riguarda ogni singola persona, che deve sentirsi parte integrante di un processo collettivo. Un cattivo atteggiamento comporta anche uno spreco di risorse preziose e infine genera un aumento dei costi di gestione che ricadono su tutti noi». Poi però c’è la parte operativa con la giunta che ha già iniziato a installare le prime fototrappole che verranno fatte ruotare in molti quartieri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA