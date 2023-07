ALLUMIERE - Ad Allumiere non si placa la tristezza e lo sconcerto per la prematura scomparsa dell'eccezionale e indimenticabile David Conti, 46enne originario di Allumiere, ma da alcuni anni residente a Roma con la compagna. Come era solito fare David Conti era salito ad Allumiere per stare con la mamma e con gli amici. Amava il suo paese, la sua Contrada del Ghetto ed era amico di tutti. Durante la notte di lunedì inavvertitamente è caduto dal balcone della mansarda della casa della mamma sprovvista di parapetto ed è morto. Il volo di circa una dozzina di metri non gli ha purtroppo lasciato scampo. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto far nulla se non constatarne il decesso. La salma è stata trasferita nell'obitorio di Roma a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha disposto l'autopsia che si farà nei prossimi giorni. I carabinieri di Allumiere e quelli del Radiomobole di Civitavecchia hanno svolto gli accertamenti e hanno concluso che si è trattato di un tragico incidente. La comunità di Allumiere si è stretta intorno al dolore della mamma, della compagna e delle famiglie Conti e Profumo. Chiunque ha avuto la fortuna di conoscere David non è rimasto indifferente perché era allegro, solare, dal sorriso contagioso e molto buono. La famiglia è in attesa che la salma venga restituita ai famigliari e tutti in paese attendono per porgere a David l'estremo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Mario Buzzi del gruppo Fb "So de La Lumiera" scrive: "il nostro paese piange la scomparsa del nostro amico David Conti, una tristezza infinita per tutti noi che lo abbiamo conosciuto, sempre con il sorriso e la battuta pronta sulla bocca. Era amico di tutti, ciao David, condoglianze alla famiglia". Innumerevoli poi i messaggi di cordoglio e saluto che gli allumieraschi e i tantissimi che lo conoscevano e apprezzava continuano a scrivergli su Fb e sotto i vari post che si susseguono.

