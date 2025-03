Il questore Luigi Silipo ha emesso il Daspo nei confronti di una donna italiana di 45 anni che lunedì scorso è stata arrestata dalla squadra volante nei pressi dell’istituto comprensivo “Pietro Vanni”, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti, insospettiti dall’attegiamento della donna, l’hanno perquisita e l’hanno trovata in possesso di diverse dosi eroina nascoste all’interno della borsa.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, oltre a materiale idoneo al confezionamento della droga. L’arresto è stato poi convalidato dal gip che ha disposto per la donna l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La donna era già stata destinataria in passato della misura di prevenzione dell’avviso orale del questore, avendo a suo carico numerosi precedenti, anche specifici.

In particolare, con questo nuovo provvedimento, applicatole dagli operatori della divisione polizia anticrimine della Questura, diretta da Daniele Iaderosa, le è stato vietato per tre anni di accedere e stazionare nei pressi e nelle immediate vicinanze delle scuole e nei locali pubblici o aperti al pubblico ubicati nelle immediate vicinanze.

La misura irrogata mira a colpire lo spacciatore di droga, allontanandolo dal luogo in cui ha i propri interessi criminali, nonché a tutelare la collettività, in particolare i giovani studenti delle scuole, che rischiano di diventare facili acquirenti e consumatori di sostanze stupefacenti. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10 mila a 24 mila euro.