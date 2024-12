VASANELLO – Domani pomeriggio alle 18, presso la chiesa della Stella, in piazza della Repubblica a Vasanello si terrà il secondo attesissimo incontro della rassegna targata “Dark side, storia segreta d’Italia” realizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vasanello.

Ospiti di questo incontro saranno l’ex magistrato Giuliano Mignini e gli avvocati Valter Biscotti e Michele Antognoni, che a vario titolo si sono occupati delle vicende legate alla al caso del mostro di Firenze.

Ed è proprio ai delitti del mostro che questo incontro sarà dedicato. Intervistati dai giornalisti Gianluca Zanella e Marcello Altamura, ideatori del format nato nel 2020, gli ospiti spazieranno dal filone perugino di cui Mignini si è occupato in prima persona, alle teorie che vedono i 16 delitti commessi da un serial killer solitario o, in alternativa, da una setta esoterico/satanica.

Dopo un primo incontro di grande successo, in cui protagonista è stato lo 007 Marco Mancini, grande attesa anche per questo secondo capitolo che si inserisce all’interno della terza edizione di un festival che è ormai diventato un punto di riferimento per tutta la Tuscia e non solo.

In occasione dei passati incontri, infatti, il pubblico è confluito non solo da zone limitrofe, ma anche da fuori regione. Un appuntamento imperdibile per chi è appassionato di misteri d’Italia e, allo stesso tempo, vuole conoscere protagonisti diretti di vicende che hanno segnato profondamente la storia e l’immaginario collettivo.

Appuntamento quindi alle 18 di venerdì. Ingresso è gratuito.