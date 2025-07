LADISPOLI – Cambio al vertice della Polizia Locale. Con decreto sindacale firmato, il sindaco Alessandro Grando ha ufficializzato le dimissioni di Giorgio Morgan dalla carica di comandante, affidando l’incarico a Danilo Virgili. La decisione arriva a seguito della rinuncia formalizzata dallo stesso motivata da ragioni indicate in una nota interna. Il sindaco ha così deciso di scorrere la graduatoria della selezione pubblica svolta a gennaio, affidando la guida dei “caschi bianchi” a Virgili, già valutato idoneo nella precedente procedura. Il nuovo comandante resterà in carica fino al termine del mandato amministrativo. «A nome dell’amministrazione – dichiara Grando - desidero ringraziare il comandante Morgan per il servizio svolto con dedizione e professionalità e dare il benvenuto al commissario Virgili, cui auguro buon lavoro nel proseguire con impegno e competenza le attività di tutela e sicurezza della nostra comunità». Parola al delegato alla Polizia locale Pierpaolo Perretta. « Sono certo che Virgili saprà portare avanti con efficacia e dedizione il suo incarico, contribuendo a rafforzare il ruolo della Polizia locale».

Morgan era stato nominato capo dei vigili il 31 gennaio di quest’anno.

