FIUMICINO - Nuove regole per chi viaggia dall'aeroporto di Fiumicino: a partire dal 26 luglio, infatti, come indicato dalle nuove disposizioni della Commissione Ue, si potranno portare in valigia fino a 2 litri di liquidi. Questo è reso possibile grazie agli scanner di nuova generazione Eds in uso presso lo scalo internazionale per il controllo dei bagagli a mano. Fatto che conferma ancora una volta l'innovazione e l'avanguardia che caratterizza l'hub di Fiumicino.

"Sarà consentito trasportare LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) in contenitori fino a 2L per singolo contenitore, mantenendoli all’interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo - si legge sul sito della società che gestisce gli aeroporti di Roma -. I contenitori di capacità superiore a questa misura possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. Il trasporto nel bagaglio a mano degli apparati elettrici ed elettronici (laptop, tablet, etc.) continua ad essere consentito, senza necessità di estrarli dal bagaglio a mano. Rimangono invariate le modalità di controllo di sicurezza dei LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) qualora siano impiegate macchine radiogene tradizionali - ovvero, a Fiumicino, sui voli diretti in Usa o in Israele - che prevedono la possibilità di trasportare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi di capacità max 100ml da riporre in una bustina di plastica trasparente richiudibile di capacità max 1L (una per passeggero) da presentare, separatamente dal bagaglio a mano, durante le operazioni di controllo.

Questa limitazione vale anche per i passeggeri in transito provenienti da Paesi Extra Ue (esclusi Canada, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Singapore, Stati `Uniti e Svizzera) e diretti verso mete Ue".

"Resta consentito il trasporto nel bagaglio a mano, previa separazione e controlli di sicurezza dedicati, dei LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) per fini medici o per un regime dietetico speciale, inclusi gli alimenti per neonati", sottolinea Adr.