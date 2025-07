Il provvedimento sui rave party, che prese mosse dai fatti dell’evento sul lago di Mezzano proprio nel Viterbese e che fu il primo atto del governo Meloni, come esempio di politica pragmatica e finalizzata al risultato. È stato ricordato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante l’evento di Ombre Festival “La sicurezza in sicurezza – Legalità, prevenzione e ordine pubblico: il ruolo delle istituzioni e delle forze di polizia”. Insieme a Piantedosi, intervistati dalla giornalista d’inchiesta di Repubblica Federica Angeli, la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna e il segretario generale del Siulp (il principale sindacato della Polizia), Felice Romano.

Un’ora e mezza serrata di domande e risposte approfondite per mettere a fuoco l’attuale situazione della sicurezza in Italia alla luce dei nuovi provvedimenti del decreto governativo «come quello sui rave party. Quando ci fu il rave party qui nella Tuscia ci fu indignazione, il governo esordì con una legge sul tema e fummo criticati – ha detto il ministro Piantedosi – ma, dopo la sua applicazione, ha visto la scoperta di solo due eventi e di modesta entità a significare che se si lavora bene i risultati arrivano».

La serata è iniziata con l’avvocato Maria Grazia Passarano della fondazione Ambrosoli per la diffusione della cultura della legalità con il Siulp. Alla domanda sui nuovi 14 provvedimenti di reato introdotti dal decreto sicurezza il ministro ha risposto che «i reati introdotti sono 9 più 5 aggravanti» e si basano sul principio che «l’ordinamento giuridico segue l’evoluzione dei fenomeni sociali». Per Piantedosi «la polemica è stata fatta sulla postura securitaria del governo: basta pensare che di questi nove tre riguardano la lotta al terrorismo internazionale, altri riguardano l’occupazione abusiva d’immobili con la possibilità dell’intervento immediato della polizia giudiziaria per la restituzione, le truffe agli anziani, le violenze compiute contro le forze di polizia in manifestazioni pubbliche, rivolte carcerarie o nei centri di permanenza per i rimpatri. Quando si confonde la libera manifestazione del pensiero con la violenza questa va individuata ai fini di legge». Il segretario del Siulp Romano ha detto che «il decreto sicurezza protegge le fasce più esposte e risponde alla percezione di sicurezza della popolazione permettendo l’attuazione rapida delle misure. Ringrazio il ministro per avere messo in sicurezza gli operatori di polizia anche per i contenziosi ampliando la copertura economica per gli avvocati». In riferimento al problema casa, Antonella Sberna ha detto che «l’Unione europea ha riconosciuto l’emergenza abitativa, la possibilità a tutti i cittadini europei di accedere a un’abitazione dignitosa e a prezzo accessibile. A inizio legislatura l’Ue ha deciso di istituire una commissione speciale temporanea che elabora un documento che invia alla Commissione le linee guida per la casa». Sberna ha poi ricordato quando era assessore ai servizi sociali e le persone che avevano la casa occupata: «quando raramente venivano liberate diventavano un costo sociale per la ricollocazione e capitava che chi occupava una casa vuota dell’ Ater toglieva il diritto di chi lo aveva legalmente. La misura del decreto sicurezza è immediata e funge da effetto deterrenza ed educazione». Sull’immigrazione clandestina Piantedosi ha detto che «il Governo ha fatto, dal suo esordio: 3.700 arrivi da corridoi umanitari, una programmazione di 952 mila quote d’ingresso regolari per motivi di lavoro su due trienni. Siamo andati a prendere i veri rifugiati. Abbiamo chiesto ai migranti che arrivano a Lampedusa i costi dell’emigrazione: nel 2023 è stato conteggiato un miliardo di euro nel corridoio del Mediterraneo centrale. I costi del centro in Albania sono, inoltre, un investimento per il futuro».