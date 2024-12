CIVITAVECCHIA – Quarto incontro del corso di formazione per amministratori di sostegno organizzato dalla sezione locale Aiga in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Relatori il professor Paolo Cendon, "padre" della Legge 6/2004, il Giudice Tutelare Andrea Barzellotti, il presidente della Camera Penale di Civitavecchia avv. Leonardo Montini Paciotta, gli avvocati Guerrina Crescentini, Patrizia Bisozzi,Claudia Di Brigida, Fabiola Salvati. «Si è concluso un ciclo di incontri che ci ha permesso di formare gli Avvocati che svolgono il ruolo di amministratore di sostegno e di confrontarci con gli amministratori locali su un tema così importante per la società incentrato sulle persone fragili - spiegano dall’Aiga -da questi incontri di studio è emersa anche la necessità di una legge regionale, che stiamo elaborando e che porteremo all'attenzione del Consiglio Regionale del Lazio».

