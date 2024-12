CERVETERI - Nuova collocazione per la Farmacia Territoriale dell’Asl Roma 4 di Cerveteri. È stata aperta in piazza Risorgimento n.19, proprio accanto la farmacia comunale n.1. Una location temporanea, resasi necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di restyling che la Asl sta effettuando presso gli uffici di via Crocifissa Curcio. «La farmacia territoriale – spiega Francesca Appetiti, assessore alla Sanità di Cerveteri - è uno di quei servizi fondamentali che abbiamo fortemente voluto che proseguissero e rimanessero all’interno del tessuto urbano in questa fase di ristrutturazione dei locali dell’Asl». Perciò resteranno attive le risorse terapeutiche specialistiche per il trattamento di pazienti in terapia domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nell’ambito delle patologie croniche e della continuità ospedale–territorio. «Così come alcuni servizi della Asl – prosegue Appetiti -, attualmente attivi in vicolo Sollazzi, anche questa della Farmacia territoriale era una di quelle attività che non potevamo consentire venisse spostato altrove o in luoghi difficili da raggiungere a piedi o con i mezzi pubblici».

