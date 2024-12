TARQUINIA – La staffetta Lions per la pace è giunta l’8 settembre a Tarquinia.

Da piazza Cavour un colorato e festoso corteo ha percorso le strade del centro storico, per giungere alla sala consiliare del palazzo comunale, dove si è tenuta la cerimonia con la firma della pergamena da parte del sindaco Francesco Sposetti e della prima cittadina di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli.

Presenti, assessori e consiglieri comunali, numerose delegazioni di associazioni sportive e di volontariato, e soci di vari Lions Club del territorio.

«Abbiamo aderito con entusiasmo e convinzione a questa iniziativa – ha affermato il sindaco Sposetti –, per ribadire e condividere un messaggio di pace quanto mai attuale in un contesto internazionale segnato da conflitti. È importante partecipare a manifestazioni come la Staffetta, che utilizza i valori positivi dello sport come il rispetto delle persone, la lealtà, l’amicizia e la capacità di stare insieme per far sentire in modo così potente la contrarietà a ogni forma di violenza».

«La pace è vita – ha dichiarato la presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci –. Non è una parola vuota ma va messa in atto ogni giorno, soprattutto in questo particolare momento storico sconvolto da guerre in varie parti del mondo. Ringrazio il sindaco Sposetti, l’assessore allo sport Sandro Celli e tutta l’amministrazione comunale. Un ringraziamento lo rivolgo poi ad Alfredo Riccio, referente della Staffetta, e alla presidente di zona Laura Voccia e, infine, alle associazioni sportive e di volontariato, che hanno accolto il nostro invito a partecipare, riempiendo la sala consiliare».

«Il messaggio che voglio trasmettere è quello dato da papa Francesco lo scorso 19 aprile in occasione dell’incontro con la Rete delle scuole di pace – ha sottolineato la sindaca Socciarelli -. Dobbiamo sostituire la negatività e l’impulsività con la ragionevolezza e la tranquillità, per far crescere germogli di pace nella società, mettendo da parte il pronome “io” per usare il “noi”».

©RIPRODUZIONE RISERVATA