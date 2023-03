Cronaca

Da sette giorni in sciopero della fame contro le discriminazioni

Carlo Cuppini, scrittore per passione e diletto, vive a Firenze ma è molto legato a Ladispoli, racconta i motivi che lo hanno spinto allo sciopero della fame: "Non riesco a convivere con l'idea che persone che non infrangono alcuna norma ma disattendono solo una raccomandazione, vengano punite in modo sproporzionato" - VIDEO