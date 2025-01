TARQUINIA - Acquerelli, inchiostri, chine e una lavagna luminosa. Sono gli strumenti che Gek Tessaro ha usato al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia per dare vita a immagini e narrazioni uniche, coinvolgendo grandi e bambini in un viaggio tra parole, colori, musica e fantasia, con protagonista un castagno millenario.

Lo spettacolo, messo in scena il 18 gennaio per l’inaugurazione della 19esima edizione di Pagine a colori, prende spunto dall’albo illustrato dello stesso Tessaro “L’albero dei cento cavalli”, in cui lo sguardo verso il mondo circostante è affidato a un albero reale, un castagno di oltre 2mila anni che si trova sull’Etna, a Sant’Alfio di Catania, proclamato dall’Unesco nel 2008 “Monumento Messaggero di Pace” e il cui nome deriva dalla leggenda della regina Giovanna I d’Aragona e dei suoi cento cavalieri, che vi trovarono riparo sotto le fronde durante un temporale.

“Da secoli vivo” è uno spettacolo nuovo, sebbene l’abbia pensato per la prima volta venti anni fa – afferma Tessaro -, ma soltanto ora sono riuscito a fare qualcosa che mi soddisfa. Il tema dell’albero me lo porto dentro dall’infanzia. Noi siamo circondati dalla bellezza e per trasmetterla basta osservarla. Il disegno è la prima potentissima scrittura dell’uomo e chiunque riesce a leggerla. Se la parola è importante, lo è altrettanto l’immagine. La musica è invece il tappeto sonoro che dà spessore alle immagini, senza cui sarebbero vuote”.

Oltre 350 gli spettatori che hanno assistito alla perfomance di “teatro disegnato”, preceduta dalla presentazione del festival, in cui hanno preso la parola la direttrice artistica Roberta Angeletti, il vicepresidente comitato Soci Coop Tarquinia Claudio Cantina, l’assessora comunale Monica Calzolari e il sindaco Francesco Sposetti, che ha sottolineato come l’Amministrazione creda nel festival e lo sostenga perché è una manifestazione di grande spessore culturale.

Pagine a colori è promosso dal Comune di Tarquinia (Assessorato alla Biblioteca, all’archivio storico e all’area archeologica), attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione è affidata all’associazione Dandelion. Il festival ha il sostegno della Regione Lazio, del Centro per il libro e la lettura della Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e della Biblioteca di Babele e vede la collaborazione di Archeoares e dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”.

