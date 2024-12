Dalla Capitale alla provincia viterbese munito di arnesi da scasso nascosti sotto al sedile dell’auto: un 42enne è finito nella rete degli uomini dell’Arma.

«Continua l’impegno posto in essere dai carabinieri di Viterbo nell’ambito di controlli a persone e mezzi disposti dalla compagnia capoluogo per la prevenzione dei furti in abitazione», fanno sapere con una nota dal Comando provinciale. Ed è stato proprio durante uno di questi controlli che, nel pomeriggio di lunedì, i militari della stazione di Soriano nel Cimino hanno denunciato un quarantaduenne di origine straniera per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Una pattuglia in transito sulla strada provinciale Ortana, in particolare, ha fermato l’autovettura condotta dall’uomo, con a bordo due familiari, provenienti da un campo nomadi della periferia della capitale, sottoponendola a scrupolosa perquisizione. «Sotto il sedile anteriore lato guida - spiegano i carabinieri - sono stati rinvenuti arnesi ritenuti potenzialmente utili all’effrazione quali martello, tronchesi, forbici e taglierino, nonostante il conducente non si dimostrasse in grado di fornire adeguate motivazioni a fronte di tale dotazione». Gli attrezzi sono stati sequestrati e l’uomo deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria viterbese.

