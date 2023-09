CERVETERI – Quattro rilevatori per beccare gli automobilisti che passano con il semaforo rosso. Da oggi i photored entreranno in funzione sulla via Aurelia al chilometro 42,7 della statale all’incrocio con via Fontana Morella e poi all’ingresso nord all’altezza del chilometro 44 al bivio con Cerenova e Campo di Mare, sempre verso Roma ma anche in direzione di Civitavecchia. L’installazione dei dispositivi si è conclusa nella giornata di ieri. Gli occhi elettronici non saranno dei velox come in passato ma registreranno solo le infrazioni al semaforo. La sanzione prevista per ammonta a 167 euro (se pagata entro 5 giorni è invece di 116,90). Inoltre, la violazione comporta la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. «È fondamentale sottolineare – spiega il sindaco Elena Gubetti - che se vengono rilevate due violazioni di questo tipo in un periodo di due anni, è prevista la sospensione della stessa patente. La sicurezza è una priorità assoluta, e con la collaborazione di tutti, possiamo rendere le nostre strade più sicure e accoglienti». Multe anche superiori, fino a 222 euro, se i conducenti di auto, moto e mezzi pesanti passeranno con il rosso in orario notturno, dalle 22 alle 7 del mattino. La Polizia municipale di via Friuli ha noleggiato per tre anni gli impianti alla rilevazione delle infrazioni del codice della strada con una spesa di circa 160mila euro.

La determina è stata pubblicata ufficialmente sull’Albo pretorio del municipio con l’obiettivo – è stato scritto - di migliorare la sicurezza stradale e garantire una circolazione sicura sia per i veicoli in transito che per i pedoni.

