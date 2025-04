CERVETERI - Da domani Primo maggio sul litorale apriranno in parte gli stabilimenti balneari. Lo ha annunciato la sindaca Elena Maria Gubetti, che ha commentato le analisi di Arpa sulle acque, risultate ottime. Un dato, ovviamente, che cancella il brutto e delicato periodo dell'estate scorsa quando il depuratore, a causa di anomalie, fu sequestrato dalla Capitaneria di porto di Ladispoli-Marina San Nicola, agli ordini del comandante Cristian Vitale. «Siamo contenti delle risposte ricevute da Arpa Lazio – aggiunge Gubetti -, che testimoniano il lavoro importante fatto da noi. Ci apprestiamo a vivere una stagione estiva speriamo con numeri significativi». Da giovedì, quindi , gli operatori balneari potranno aprire i battenti, seppur non completamente. «Vorremmo che la stagione si aprisse non parzialmente, ma in maniera definitiva - dicono gli operatori del settore - . Del resto anche per noi ci sono spese da affrontare, non possiamo permetterci di rimanere fermi. Speriamo che maggio sia un mese con bel tempo, ci aiuterebbe nei week end a far venire gente sulle spiagge». Chiarito dunque l’aspetto della balneabilità, che per l’amministrazione comunale e gli imprenditori significa tanto, così come per turisti e residenti, c’è da affrontare il discorso dei lavori in prossimità sul lungomare che proseguono a passo di lumaca. In piazza Prima Rosa cresce il malcontento della popolazione per la presenza di polvere, ferraglie e transenne. Insomma, il cantiere non sembra in linea alla tabella di marcia e hanno protestato formalmente sia gli stessi abitanti che i comitati cittadini di Cerenova e Campo di Mare nella speranza di un’accelerata improvvisa prima dell’estate.

