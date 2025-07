TOLFA – Cresce il malcontento tra i residenti di Santa Severa Nord, frazione del comune di Tolfa, per le condizioni del servizio di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

Le lamentele si concentrano soprattutto sull’inefficacia degli interventi eseguiti dalla ditta incaricata dal Comune, che secondo i cittadini non garantirebbe una pulizia adeguata né un’effettiva cura del decoro urbano.

“E’ stata avvistata una motospazzatrice in azione, ma – denunciano gli abitanti – si è trattato più di una “passerella” che di un intervento efficace”.

Il mezzo secondo quanto detto dai residenti avrebbe operato senza preavviso e senza l’ausilio degli operatori a terra che normalmente dovrebbero accompagnarlo per spingere i rifiuti verso le spazzole meccaniche, rendendo così l’intervento parziale e poco utile. Alcune vie, come via delle Rose, non risulterebbero mai raggiunte dal servizio, alimentando il sospetto che siano considerate erroneamente escluse dal perimetro comunale. Tra i punti più critici segnalati dai cittadini, anche la mancata manutenzione dell’area verde situata davanti alle cosiddette “case bianche”. Secondo i residenti, si tratta a tutti gli effetti di suolo comunale, ma da oltre13 anni sarebbe lasciato all’incuria, con la popolazione costretta ad arrangiarsi autonomamente per lo sfalcio dell’erba e la raccolta dei rifiuti.

"È suolo pubblico, spetta al Comune mantenerlo – sottolineano – non è possibile che i cittadini debbano farsi carico di tutto. Se qualcuno pensa che quell’area sia privata, allora lo si recinti ufficialmente. Altrimenti, che venga gestita come qualsiasi altro spazio comunale."

A peggiorare il quadro, anche la scelta degli orari per l’intervento dei mezzi: i passaggi alle 6 del mattino, specie nei weekend, vengono ritenuti inadeguati e disturbanti. I cittadini lamentano inoltre una gestione approssimativa delle operazioni: “Passano velocemente e poi si fermano per oltre un’ora nei pressi della rotonda, in attesa di completare il turno”. Infine, viene segnalato anche il mancato ritiro dell’erba tagliata dopo gli sfalci, che – oltre a dare un senso di incuria – diventa un problema serio per chi soffre di allergie.

“Ogni volta che si prova a fare un reclamo – concludono i residenti – la risposta è sempre la stessa: ‘Stiamo provvedendo’. Ma sono passati due anni e non è stato fatto assolutamente nulla”.

I cittadini chiedono al Comune un intervento deciso e risolutivo: maggiore pulizia reale delle strade, cura del verde pubblico e ascolto delle esigenze della frazione.

