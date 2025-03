CERVETERI - Mentre c’è chi impegna il proprio tempo libero per restituire decoro al territorio e in particolar modo ai siti archeologici, dall’altra parte c’è chi senza alcun rispetto per il lavoro dei volontari lo deturpa con cumuli di rifiuti abbandonati.

È quanto accaduto nei pressi del tumulo Campana a Monte Abatone in via Del Sepolcro, dove a denunciare lo scempio lasciato da alcuni incivili è proprio Nico Stella che nei mesi scorsi ha ottenuto il premio Jean Coste 2024” alle Lettere – all’Archeologia – alle Arti per il suo impegno sul territorio.

Proprio lui ha infatti postato sui social la foto dei rifiuti abbandonati proprio davanti l’ingresso dell’area archeologica che si sta cercando di valorizzare «tramite un progetto». «Neanche lo spazio per entrare mi hai lasciato, ti rendi conto di cosa hai combinato?», chiede retoricamente.

Della vicenda sono stati già informati gli enti preposti, tra cui anche la Soprintendenza e la Polizia locale.

