LADISPOLI – È crollato improvvisamente cedendo in mattinata domenica. Un muro in via Canova al Faro, nell’area della pista di pattinaggio, si è sbriciolato trascinando giù pure la recinzione di ferro. Fortunatamente non si sono registrati feriti e nemmeno danni alle auto. I residenti della zona però non nascondono il malcontento per una situazione di degrado che si trascina da diverso tempo. «Una tragedia sfiorata, sono anni che nessuno fa nulla tranne posizionare delle transenne che comunque alla fine non hanno tenuto. La strada è piena di buche e ora è crollato il muro di fronte a una scuola e a una pista di pattinaggio regionale», è lo sfogo della signora Claudia. «Dopo anni di inerzia sono crollati muro e recinzione dell’impianto di pattinaggio comunale. Forse si decideranno a intervenire. Meno male che non transitava nessuno in quel momento», sbotta Anna Maria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova e la polizia locale ladispolana. L’area è stata interdetta.

