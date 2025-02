Crolla una scala nella chiesa di San Pietro a Canepina e un uomo di 70 anni resta ferito. Il fatto è accaduto questo pomeriggio intorno alle 18,45 quando, per cause in corso d’accertamento, la scala interna di collegamento tra la chiesa e la sacrestia ha ceduto.

Nel crollo è rimasto coinvolto un uomo di circa 70 anni. Alcuni presenti lo hanno aiutato a uscire dalle macerie prima dell’arrivo dei soccorsi. Il 118 gli ha prestato le prime cure e lo ha trasportato in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni ma per tutto il tempo è rimasto cosciente. Si tratterebbe di un volontario della Caritas.

I vigili del fuoco, invece, accorsi sul posto hanno messo in sicurezza l’area, in piazza Garibaldi, e hanno prestato aiuto anche due donne rimaste bloccate ai piani superiori, che sono state fatte scendere dall’esterno e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

Presenti sul posto anche i carabinieri e il sindaco, Aldo Moneta.