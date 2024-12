FIUMICINO - Un grave incidente si è verificato in un ristorante cinese situato in viale delle Meduse, a Fiumicino, dove improvvisamente il soffitto del locale è crollato. L’incidente ha causato un immediato allarme tra i presenti e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare i primi soccorsi.

Al momento dell’incidente il ristorante era aperto al pubblico, e la presenza di clienti e personale all’interno ha aumentato la gravità della situazione. I feriti sono 5: 3 uomini e 2 donne.

Le autorità stanno conducendo un’indagine per determinare le circostanze dell’incidente e valutare la stabilità strutturale dell’edificio; i testimoni hanno parlato di scricchiolii che hanno messo in allarme i clienti.

L’incidente ha scosso la comunità locale, con molti residenti e commercianti vicini esprimendo preoccupazione e solidarietà verso le vittime e i loro familiari. Le autorità comunali hanno assicurato che verranno forniti tutti i supporti necessari alle persone colpite da questo tragico evento.

Intanto, gli inquirenti stanno lavorando per capire le cause del crollo, interrogando testimoni e raccogliendo elementi utili all’indagine. La sicurezza dei locali pubblici è una priorità assoluta, e questo incidente solleva interrogativi importanti sulla manutenzione e il controllo degli edifici.

Il locale è stato sequestrato dalla polizia locale ed è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria di Civitavecchia. Sono quindi ancora in corso le indagini per comprendere le dinamiche dell’accaduto: per ora rimangono sconosciute le cause che hanno portato al crollo. Nello specifico, oltre i pompieri, presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Misericordia di Fiumicino.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Fiumicino Mario Baccini tramite un comunicato: «Ho appreso la notizia dell’improvviso crollo del controsoffitto presso un ristorante di Fiumicino, e che 5 persone sono rimaste ferite. Porto a loro i miei auguri per una rapida guarigione e confido nei rilievi già in corso per comprendere le cause dell’incidente».

