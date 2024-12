ACQUAPENDENTE - Paura in piazza dell’Orologio. E’ proprio qui che, ieri mattina, crollato un muro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco della squadra di Gradoli per mettere in sicurezza l’area. Con loro, anche i carabinieri e la sindaca Alessandra Terrosi. Fortunatamente nessuno stava transitando nella zona in quei terribili momenti e non ci sono feriti. L’area è stata transennata e nelle prossime ore i tecnici si recheranno sul posto per tutte le valutazioni e gli interventi del caso. Va detto che, già negli anni passati, lo stesso muro era stato oggetto di ordinanze per la messa in sicurezza e più recentemente era stato avviato uno studio di fattibilità per la ricostruzione del muro».

