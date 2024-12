CIVITAVECCHIA – La Croce rossa italiana – comitato di Civitavecchia ricorda Fabrizio Traini lo chef dal cuore d'oro recentemente scomparso. Un commovente momento, venerdì pomeriggio, presso la cucina solidale di via Antonio da Sangallo dove il presidente della Cri locale Roberto Petteruti ha scoperto la targa in memoria del noto chef, molto amato, e titolare del ristorante lo Stuzzichino alla presenza dei suoi cari.

Un'occasione per ricordare una persona che tanto si è spesa per gli altri, che ha fatto della generosità e del sorriso uno stile di vita al punto da lasciare un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Il 57enne venuto a mancare prematuramente a metà gennaio era molto impegnato nel sociale, come ha spiegato un Petteruti con la voce rotta dall'emozione: «La cosa che mi ha sempre colpito di Fabrizio è che quando gli raccontavo di qualche idea o di qualche progetto o semplicemente gli dicevo “dovremmo fare questa cosa”, lui mi tranquillizzava sorrideva e mi diceva “non ti preoccupare la facciamo”. La città deve ricordare sempre di più Fabrizio. Sono sempre più convinto che le persone che fanno del bene e che sono quotidianamente a disposizione della comunità non devono essere dimenticate, è un mio impegno personale e farò in modo che sia sempre così».

Traini è la dimostrazione che quello che si semina si raccoglie e chi, come lui, ha seminato amore in vita non può che continuare a raccoglierne anche quando, purtroppo, non c'è più e i sorrisi e le lacrime sui volti dei presenti sono stati la testimonianza di quanto bene si possa lasciare dietro di se.

Una cerimonia che si è tenuta subito dopo la consegna degli attestati di partecipazione ai volontari, di Civitavecchia e di altri sette comitati del Lazio, che nell'ambito del progetto "Non Buttiamola Via", hanno partecipato al corso di cucina tenuto dall'Associazione Cuochi di Roma. Due momenti importanti perché c'è ancora chi, nonostante tutto, continua a voler fare del bene anche per chi, come Fabrizio, non c'è più.

