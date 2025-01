ALLUMIERE - Soddisfazione per la riuscita della raccolta di sangue è stata espressa dall'infaticabile presidente del Comitato Cri di Allumiere e Tolfa, Giulia Bonamici.

Domenica, infatti, si è svolta una eccezionale raccolta sangue ad Allumiere, grazie alla Croce rossa italiana che ha permesso di raccogliere ben 25 sacche di sangue. Il lavoro della sezione della Croce rossa di Allumiere è davvero encomiabile: la presidente Bonamici e tutti i volontari sono sempre in prima linea per raccogliere sangue, ma sono sempre presenti e attivi sul territorio con molteplici servizi e iniziative. Per quanto riguarda la raccolta di domenica le donatrici ed i donatori hanno partecipato numerosi agli appelli della sezione collinare della Croce Rossa e ben 27 persone di ogni età si sono presentati. Tra loro, quattro sono stati i giovani alla loro prima donazione di sangue: questi sono stati accolti con una medaglia a ricordo della loro meravigliosa azione.

"È nota la costante carenza di sangue che affligge il Lazio, regione sofferente per l'autosufficienza, dove la richiesta è nettamente superiore alla disponibilità - sottolinea la presidente Giulia Bonamici - ecco perché lo straordinario risultato di domenica mattina ci inorgoglisce".

La presidente Giulia Bonamici e tutti gli eccezionali volontari ringraziano "lo staff dell'autoemoteca, il medico, le infermiere e l'autista che hanno permesso il conseguimento dell'ottimo risultato". Un plauso, quindi, alla sezione di Allumiere della Cri, i cui volontari e la presidente sono persone straordinarie e dal cuore d'ironia che alle chiacchiere preferiscono i fatti e in sordina senza cercare elogi sono sempre pronti a dare il proprio tempo e il proprio contributo per essere d'aiuto per tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA