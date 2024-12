BAGNOREGIO - La Croce rossa italiana - comitato di Bagnoregio e Lubriano - inaugura una nuova ambulanza con una cerimonia ufficiale in programma per sabato prossimo, 25 maggio. L’appuntamento è previsto per le ore 18,30 in piazza Sant’Agostino.

Sarà presente, per la benedizione del mezzo e dell’attività dei volontari, il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza.

«Aggiungiamo un tassello importante alla sicurezza, sul piano della salute, del nostro territorio. Importante il risultato raggiunto ma anche il percorso che ci ha portato a raccogliere i fondi necessari e che ha attivato tantissime energie, dei nostri volontari ma anche di molti cittadini».

Queste le sentite parole del presidente della sezione locale di Croce rossa, Stefano Bizzarri.

«Un giusto momento di festa per la nostra comunità che dimostra di sapere concretizzare gli obiettivi prefissati – dichiara il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. Grazie alla Croce rossa, al suo presidente Bizzarri e a tutti i volontari per il servizio verso i nostri cittadini e la presenza costante».

L’ambulanza, una Volkswagen Crafter, completamente allestita sarà messa a disposizione del territorio.

L’acquisto è stato possibile grazie al lavoro dei volontari di Croce Rossa della sezione locale, ai cittadini che hanno aderito ad una sottoscrizione attivata dal Comitato Croce rossa italiana di Bagnoregio e Lubriano e al sostegno dell’amministrazione comunale di Bagnoregio e Casa Civita srl.

Grazie al contributo di Fondazione Carivit, inoltre, il mezzo è stato allestito con una seggiola montascale elettrica.

La cerimonia, infine, sarà allietata dalla musica firmata ‘Una Tantum Marching Band’. Appuntamento, dunque, sabato in piazza Sant’Agostino.

