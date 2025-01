CIVITAVECCHIA – «Negli ultimi tempi, ho assistito con crescente disappunto all'occupazione abusiva di marciapiedi, attraversamenti pedonali e persino aree pedonali da parte di veicoli». Inizia così una nota di un cittadino allarmato. «Questa situazione - prosegue - non solo deturpa il decoro urbano e rende difficoltoso il transito pedonale, ma pone anche a rischio la sicurezza di tutti i cittadini. È evidente l'assenza di controlli efficaci da parte dell'amministrazione, che sembra aver sottovalutato la gravità del problema». Piazzetta Santo Spirito, «parlo dell'area pedonale difronte il palazzo Ater della nona che ormai è continuamente usato come parcheggio. I residenti prima di uscire dal portone, nonostante sia un area pedonale, debbono stare attenti alle auto che passano ad alte velocità». C’è poi «via Carlo Calisse angolo Via Frangipane: qui "giace" da agosto 2024 una buca ricoperta in terra e transennata con birilli».

