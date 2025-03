Ubriaco ha seminato il caos fuori dalla discoteca. Per questo, oltre alla denuncia, arriva la misura che lo costringe a stare lontano dai locali notturni per un anno. Si tratta di un 32enne viterbese che all’esterno di una discoteca del capoluogo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, prima ha creato disturbo ai presenti poi ha assunto un atteggiamento aggressivo sfociato in in insulti e spintoni, nei confronti dei poliziotti della squadra volante intervenuti sul posto. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio e segnalato amministrativamente per ubriachezza molesta e , come detto, gli sarà interdetto per un anno l’accesso a discoteche, sale da ballo e locali notturni di Viterbo.

Non potrà frequentare locali pubblici e di pubblico trattenimento per tre anni, invece, lo straniero 31enne che a febbraio, all’interno di un bar cittadino, sotto l’effetto dell’alcol, ha minacciato e insultato il gestore, spaventando gli avventori.

Invitato a uscire dagli agenti della squadra volante giunti sul posto, brandendo una bottiglia di birra, ha opposto resistenza, minacciando e spintonando violentemente uno di poliziotti. Condotto all’esterno non senza difficoltà e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di forbici con lama affilata e impugnatura modificata. È stato segnalato alla Procura per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel complesso, nelle ultime settimane, al termine di accurate istruttorie curate dallla divisione Polizia Anticrimine, sono stati emessi 36 avvisi orali e 17 ammonimenti per violenza domestica o atti persecutori, 4 divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, 36 misure del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno sia nel capoluogo che in diversi comuni della provincia per periodi della durata compresa tra 2e 4 anni, 4 Daspo urbani.